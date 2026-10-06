CAS не получил апелляцию от Валиевой на отзыв нейтрального статуса — источник

Спортивный арбитражный суд (CAS) не получил апелляцию от чемпионки мира среди юниоров, участницы Олимпийских игр 2022 года в Пекине российской фигуристки Камилы Валиевой по истечении срока подачи на отзыв нейтрального статуса. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы можем подтвердить, что CAS не получал никакой апелляции от Камилы Валиевой», — говорится в сообщении.

Напомним, ISU в 10 сентября отозвал нейтральный статус у Валиевой и других российских фигуристов из-за несоответствия требованиям для участия в соревнованиях. У атлетов был 21 день для того, чтобы подать апелляцию в CAS. Решение оспорили Марк Кондратюк, Александра Степанова и Иван Букин.