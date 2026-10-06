Анна Билибина и Дмитрий Кашаев выиграли юниорский этап Гран-при России в Москве

Танцоры на льду Анна Билибина и Дмитрий Кашаев одержали победу на этапе Гран-при России среди юниоров в Москве. По сумме двух программ они получили от судей 149,12 балла.

Вторыми стали Зоя Пестова и Сергей Лагутов с результатом 148,28. Тройку призёров замкнули Анна Соболева и Матвей Чураков (146,46).

Фигурное катание. Гран-при России среди юниоров. Москва. Танцы на льду. Итоговое положение: