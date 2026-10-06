Анна Билибина и Дмитрий Кашаев выиграли юниорский этап Гран-при России в Москве
Танцоры на льду Анна Билибина и Дмитрий Кашаев одержали победу на этапе Гран-при России среди юниоров в Москве. По сумме двух программ они получили от судей 149,12 балла.
Вторыми стали Зоя Пестова и Сергей Лагутов с результатом 148,28. Тройку призёров замкнули Анна Соболева и Матвей Чураков (146,46).
Фигурное катание. Гран-при России среди юниоров. Москва. Танцы на льду. Итоговое положение:
- Анна Билибина/Дмитрий Кашаев — 149,12.
- Зоя Пестова/Сергей Лагутов — 148,28.
- Анна Соболева/Матвей Чураков — 146,46.
- Софья Грабчак/Максим Полторак — 142,77.
- Эвелина Валиева/Даниил Лавриненко — 140,04.
- Ирина Скопина/Дмитрий Симонов — 137,03.
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