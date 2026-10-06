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Анна Билибина и Дмитрий Кашаев выиграли юниорский этап Гран-при России в Москве

Анна Билибина и Дмитрий Кашаев выиграли юниорский этап Гран-при России в Москве
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Танцоры на льду Анна Билибина и Дмитрий Кашаев одержали победу на этапе Гран-при России среди юниоров в Москве. По сумме двух программ они получили от судей 149,12 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-26/27. Этап 2, Москва
Юниоры. Танцы на льду. Произвольный танец
06 октября 2026, вторник. 13:00 МСК
Окончено

Вторыми стали Зоя Пестова и Сергей Лагутов с результатом 148,28. Тройку призёров замкнули Анна Соболева и Матвей Чураков (146,46).

Фигурное катание. Гран-при России среди юниоров. Москва. Танцы на льду. Итоговое положение:

  1. Анна Билибина/Дмитрий Кашаев — 149,12.
  2. Зоя Пестова/Сергей Лагутов — 148,28.
  3. Анна Соболева/Матвей Чураков — 146,46.
  4. Софья Грабчак/Максим Полторак — 142,77.
  5. Эвелина Валиева/Даниил Лавриненко — 140,04.
  6. Ирина Скопина/Дмитрий Симонов — 137,03.
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