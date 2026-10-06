Гусева/Овчинников выиграли второй этап ГП России в Москве, Шешелева/Карнаухов — вторые

Фигуристы, выступающие в парном катании, Таисия Гусева и Даниил Овчинников выиграли золото второго этапа Гран-при России, который проходит в Москве. В сумме за две программы спортсмены получили от судей 198,93 балла.

Вторыми стали Полина Шешелева и Егор Карнаухов с результатом 195,08 балла. Тройку призёров замкнули Анастасия Иванкевич и Георгий Павловский (154,22).

Фигурное катание. Второй этап Гран-при России. Москва. Парное катание. Итоговые результаты:

1. Таисия Гусева и Даниил Овчинников (Москва) – 198,93.

2. Полина Шешелева и Егор Карнаухов (Москва) – 195,08.

3. Анастасия Иванкевич и Георгий Павловский (Санкт-Петербург) – 154,22.