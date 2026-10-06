«Делал ей замечания по старой дружбе». Глейхенгауз — об общении с Петросян после ухода

Российский тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз, входящий в команду Этери Тутберидзе, высказался о выступлении бывшей ученицы трёхкратной чемпионки России Аделии Петросян на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. Спортсменка заняла второе место, набрав 204,16 балла.

«Нужно, чтобы эти программы поднакатались, в них появились сложные элементы, потому что программа всё равно всегда страдает, когда в ней есть четверные. Когда ты катаешь пять тройных и каскад 3-2, можно заниматься хореографией и свободой творчества, а когда туда надо будет вставить два четверных