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«Делал ей замечания по старой дружбе». Глейхенгауз — об общении с Петросян после ухода

«Делал ей замечания по старой дружбе». Глейхенгауз — об общении с Петросян после ухода
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Российский тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз, входящий в команду Этери Тутберидзе, высказался о выступлении бывшей ученицы трёхкратной чемпионки России Аделии Петросян на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. Спортсменка заняла второе место, набрав 204,16 балла.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Женщины. Произвольная программа
03 октября 2026, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Нина Петрыкина
Эстония
205.94
2
Аделия Петросян
Россия
204.16
3
Анна Фролова
Россия
203.21

«Нужно, чтобы эти программы поднакатались, в них появились сложные элементы, потому что программа всё равно всегда страдает, когда в ней есть четверные. Когда ты катаешь пять тройных и каскад 3-2, можно заниматься хореографией и свободой творчества, а когда туда надо будет вставить два четверных