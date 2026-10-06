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Екатерина Корчажникова лидирует после КП на втором этапе Гран-при России в Москве

Екатерина Корчажникова лидирует после КП на втором этапе Гран-при России в Москве
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Ученица Этери Тутберидзе фигуристка Екатерина Корчажникова лидирует после короткой программы на втором этапе Гран-при России среди юниоров, который проходит в Москве. За своё выступление спортсменка получила от судей 72,02 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-26/27. Этап 2, Москва
Девушки. Короткая программа
06 октября 2026, вторник. 16:45 МСК
Окончено
1
Екатерина Корчажникова
Москва
72.02
2
Анна Докукина
Москва
70.86
3
Софья Смагина
Москва
70.64

Второе промежуточное место занимает Анна Докунина с результатом 70,86 балла. Тройку замыкает Софья Смагина (70,64).

Фигурное катание. Второй этап Гран-при России среди юниоров. Москва. Девушки. Короткая программа:

1. Екатерина Корчажникова (Москва) – 72,02.
2. Анна Докунина (Москва) – 70,86.
3. Софья Смагина (Москва) – 70,64.
4. София Сарновская (Москва) – 69,46.

Второй этап Гран-при России среди юниоров проходит с 5 по 7 октября.

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