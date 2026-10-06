«Были небольшие трудности». Тренер Дзепки — о снятии фигуристки с чемпионата Москвы

Российский тренер по фигурному катанию Екатерина Моисеева рассказала, почему её ученица двукратная чемпионка этапов Гран-при ISU среди юниоров София Дзепка пропустила чемпионат Москвы. Фигуристка изначально была заявлена на турнир.

«Были небольшие трудности. Решили поберечься, ведь впереди ответственные соревнования», – приводит слова Моисеевой ТАСС.

Дзепке 17 лет. Она является бронзовым призёром чемпионата России среди юниоров 2025 года, победительницей финала юниорского Гран-при России 2026 года. Летом 2026 года София стала единственной представительницей России в женском одиночном катании на этапах международной серии Гран-при ISU. Фигуристка одержала две победы и обеспечила себе выход в финал соревнований, который пройдёт с 10 по 13 декабря в Чунцине, Китай.