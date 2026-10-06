Трусова прилетела в Казахстан для участия в мемориале Дениса Тена

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) прилетела в Казахстан, где примет участие в турнире категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена. В своём телеграм-канале Русская ракета опубликовала фото со сборами в поездку.

Фото: Личный архив Александры Игнатовой (Трусовой)

«Мы уже в Казахстане!

Я часто шучу, что не люблю собираться в поездки, но вчерашние сборы были тем ещё челленджем. Помимо сбора чемодана, мне нужно было успеть сделать брови в салоне, а Макару свозить всех собак помыться – он всегда героически берёт эту задачу на себя. Надо сказать, что это задача со звёздочкой: эти маленькие панки о-о-очень не хотят расставаться со своей коллекцией грязи…

Зато Миша был просто счастлив. Ему очень нравится вся наша беготня во время сборов, ну и возможности залезть в чемодан он никогда не упустит», – написала Александра в своём телеграм-канале.

«Челленджер» стартует в четверг, 8 октября, в Алма-Ате.