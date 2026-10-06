15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Гуменник прилетел в Казахстан для участия в мемориале Дениса Тена

Гуменник прилетел в Казахстан для участия в мемориале Дениса Тена
Комментарии

Чемпион России, трёхкратный победитель финала Гран-при России, участник Олимпийских игр в Милане российский фигурист Пётр Гуменник прилетел в Казахстан, где выступит на турнире категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена. В своём телеграм-канале он опубликовал видео с горнолыжного курорта «Шымбулак», который расположен в 30 км от Алма-Аты.

Мемориал Дениса Тена с участием российских фигуристов стартует в четверг, 8 октября, в Алма-Ате. Соревнования продлятся до субботы, 10 октября.

Россию на турнире среди мужчин представят Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник и Глеб Лутфуллин, среди женщин – Александра Игнатова (Трусова), Дина Хуснутдинова и Мария Захарова. В танцах на льду – Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, Анна Щербакова/Егор Гончаров.

Материалы по теме
Список российских фигуристок и фигуристов, заявленных на мемориал Дениса Тена — 2026