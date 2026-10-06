Гуменник прилетел в Казахстан для участия в мемориале Дениса Тена

Чемпион России, трёхкратный победитель финала Гран-при России, участник Олимпийских игр в Милане российский фигурист Пётр Гуменник прилетел в Казахстан, где выступит на турнире категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена. В своём телеграм-канале он опубликовал видео с горнолыжного курорта «Шымбулак», который расположен в 30 км от Алма-Аты.

Мемориал Дениса Тена с участием российских фигуристов стартует в четверг, 8 октября, в Алма-Ате. Соревнования продлятся до субботы, 10 октября.

Россию на турнире среди мужчин представят Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник и Глеб Лутфуллин, среди женщин – Александра Игнатова (Трусова), Дина Хуснутдинова и Мария Захарова. В танцах на льду – Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, Анна Щербакова/Егор Гончаров.