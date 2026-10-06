«Было очень волнительно». Плескачева — о первых взрослых соревнованиях в карьере

Вице-чемпионка России среди юниоров Лидия Плескачева высказалась о первом для себя выступлении на взрослых соревнованиях. Ранее она стала бронзовым призёром чемпионата Москвы. За два выступления спортсменка получила от судей 192,67 балла.

«Мои первые соревнования по мастерам спорта. Было очень волнительно и одновременно необычно катать в произвольной программе дорожку шагов. Спасибо тренерскому составу за подготовку и близким за поддержку. Буду работать дальше!» – написала Плескачева в своём телеграм-канале.

Стоит отметить, что Лидия поднялась на итоговое третье место с 10-го после короткой программы. Чемпионат Москвы по фигурному катанию — 2026 проходил с 1 по 4 октября.