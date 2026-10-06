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Лукин выиграл КП на втором этапе ГП России, Колесников — второй, Самбуев — третий

Лукин выиграл КП на втором этапе ГП России, Колесников — второй, Самбуев — третий
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Фигурист Марк Лукин выиграл короткую программу на втором этапе юниорской серии Гран-при России, который проходит в Москве. За своё выступление он получил от судей 81,52 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-26/27. Этап 2, Москва
Юноши. Короткая программа
06 октября 2026, вторник. 19:20 МСК
Окончено
1
Марк Лукин
Москва
81.52
2
Николай Колесников
Москва
80.72
3
Алдар Самбуев
Москва
78.03

На втором месте идёт Николай Колесников с результатом 80,72 балла. Тройку замыкает Алдар Самбуев (78,03).

Фигурное катание. Второй этап Гран-при России среди юниоров. Москва. Юноши. Короткая программа:

1. Марк Лукин (Москва) – 81,52.
2. Николай Колесников (Москва) – 80,72.
3. Алдар Самбуев (Москва) – 78,03.

Этап Гран-при России среди юниоров в Москве проходит с 5 по 7 октября. Ранее Таисия Гусева и Даниил Овчинников выиграли золото в соревнованиях пар. Анна Билибина и Дмитрий Кашаев стали победителями в танцах на льду.

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