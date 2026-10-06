Лукин выиграл КП на втором этапе ГП России, Колесников — второй, Самбуев — третий

Фигурист Марк Лукин выиграл короткую программу на втором этапе юниорской серии Гран-при России, который проходит в Москве. За своё выступление он получил от судей 81,52 балла.

На втором месте идёт Николай Колесников с результатом 80,72 балла. Тройку замыкает Алдар Самбуев (78,03).

Фигурное катание. Второй этап Гран-при России среди юниоров. Москва. Юноши. Короткая программа:

1. Марк Лукин (Москва) – 81,52.

2. Николай Колесников (Москва) – 80,72.

3. Алдар Самбуев (Москва) – 78,03.

Этап Гран-при России среди юниоров в Москве проходит с 5 по 7 октября. Ранее Таисия Гусева и Даниил Овчинников выиграли золото в соревнованиях пар. Анна Билибина и Дмитрий Кашаев стали победителями в танцах на льду.