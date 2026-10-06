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Второй этап Гран-при России среди юниоров, Москва: результаты соревнований на 6 октября

Второй этап Гран-при России среди юниоров, Москва: результаты соревнований на 6 октября
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Сегодня, 6 октября, в Москве продолжился второй этап Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований во вторник.

Фигурное катание. Второй этап Гран-при России среди юниоров. Результаты соревнований на 6 октября:

Танцы на льду, итоговое положение

1. Анна Билибина и Дмитрий Кашаев (Москва) — 149,12.
2. Зоя Пестова и Сергей Лагутов (Москва) — 148,28.
3. Анна Соболева и Матвей Чураков (Пермский край) — 146,46.

Парное катание, итоговое положение

1. Таисия Гусева и Даниил Овчинников (Москва) – 198,93.
2. Полина Шешелева и Егор Карнаухов (Москва) – 195,08.
3. Анастасия Иванкевич и Георгий Павловский (Санкт-Петербург) – 154,22.

Девушки, короткая программа

1. Екатерина Корчажникова (Москва) – 72,02.
2. Анна Докунина (Москва) – 70,86.
3. Софья Смагина (Москва) – 70,64.

Юноши, короткая программа

1. Марк Лукин (Москва) – 81,52.
2. Николай Колесников (Москва) – 80,72.
3. Алдар Самбуев (Москва) – 78,03.

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