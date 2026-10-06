Стали известны причины снятия Павловой и Святченко с этапов Гран-при ISU

Венгерский фигурист Алексей Святченко, выступающий в паре с Марией Павловой, перенёс операцию на плече. Решение об участии в дальнейших соревнованиях спортсмены примут позже. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках Венгрии.

Ранее стало известно, что Павлова и Святченко снялись с двух этапов международной серии Гран-при ISU в Анже, Франция, и в Хельсинки, Финляндия. Свободные квоты после снятия венгров заняли российские фигуристы.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили приглашение на этап во Франции, Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков поедут на турнир в Финляндии.