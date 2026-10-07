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Второй этап Гран-при России среди юниоров, Москва: расписание соревнований на 7 октября

Второй этап Гран-при России среди юниоров, Москва: расписание соревнований на 7 октября
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Сегодня, 7 октября, в Москве продолжится второй этап российской серии Гран-при среди юниоров по фигурному катанию, мемориал А. Г. Горшкова. В рамках соревновательного дня девушки и юноши выступят с произвольными программами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием выступлений на среду.

Фигурное катание. Второй этап Гран-при России среди юниоров, Москва. Расписание соревнований на 7 октября:

  • 12:45. Девушки. Произвольная программа;
  • 15:45. Юноши. Произвольная программа.

Всего в текущем сезоне в Москве пройдёт три этапа юниорской серии Гран-при, следующий запланирован на период с 12 по 15 октября. Также соревнования пройдут в Красноярске, Екатеринбурге и Омске.

Календарь юниорского Гран-при России
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