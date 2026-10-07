Стали известны стартовые номера российских танцевальных дуэтов на мемориале Дениса Тена

Состоялась жеребьёвка перед началом турнира категории «Челленджер» мемориала Дениса Тена по фигурному катанию для определения порядка выхода спортсменов на лёд в ритм-танце в танцах на льду. В соревновании примут участие россияне Мария Фефелова/Артём Валов и Дарья Дрожжина/Иван Тельнов.

По итогам жеребьёвки Дрожжиной и Тельнову достался третий стартовый номер, Фефеловой и Валову – четвёртый.

Мемориал Дениса Тена с участием российских фигуристов стартует в четверг, 8 октября, в Алматы. Соревнования продлятся до субботы, 10 октября. Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.