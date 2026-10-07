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Стали известны стартовые номера российских танцевальных дуэтов на мемориале Дениса Тена

Стали известны стартовые номера российских танцевальных дуэтов на мемориале Дениса Тена
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Состоялась жеребьёвка перед началом турнира категории «Челленджер» мемориала Дениса Тена по фигурному катанию для определения порядка выхода спортсменов на лёд в ритм-танце в танцах на льду. В соревновании примут участие россияне Мария Фефелова/Артём Валов и Дарья Дрожжина/Иван Тельнов.

По итогам жеребьёвки Дрожжиной и Тельнову достался третий стартовый номер, Фефеловой и Валову – четвёртый.

Мемориал Дениса Тена с участием российских фигуристов стартует в четверг, 8 октября, в Алматы. Соревнования продлятся до субботы, 10 октября. Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.

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