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Галлямов — после турнира в Грузии: тренеришке жизненно необходимо ухватить минуту славы

Галлямов — после турнира в Грузии: тренеришке жизненно необходимо ухватить минуту славы
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Чемпион мира и Европы, обладатель двух бронзовых медалей Олимпийских игр — 2022 российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в дуэте с Анастасией Мишиной, высказался о критике парного катания после турнира Trialeti Trophy в Грузии. Спортсмены стали серебряными призёрами, набрав 206,31 балла.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Спортивные пары. Произвольная программа
03 октября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено

«Ребят, лирическое отступление. Дорогие болельщики, хочу в очередной раз сказать вам спасибо! Что-то сижу и думаю, как в Грузии от вас было тепло, и улыбаюсь.

Спасибо болельщикам в зале и зрителям у экранов. Повторюсь, вы не представляете, как ваша поддержка нас заряжает в момент выступления и после него. Так радостно, что вы всё видите и понимаете.

Разумеется, тренеришке жизненно необходимо ухватить минуту славы и утешить себя. Давайте относиться с пониманием», – написал Галлямов в телеграм-канале.

В комментариях под постом Галлямова пользователи предположили, что Александр отреагировал на высказывание хореографа Даниила Глейхенгауза о том, что российские спортивные пары стоят на месте.

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Комментарии
Новости. Фигурное катание
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