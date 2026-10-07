Известны стартовые номера Трусовой, Захаровой, Хуснутдиновой в КП на мемориале Дениса Тена

Состоялась жеребьёвка перед началом турнира категории «Челленджер» мемориала Дениса Тена по фигурному катанию для определения порядка выхода спортсменов на лёд в короткой программе в женском одиночном катании. В соревновании примут участие россияне Мария Захарова, Александра Трусова (Игнатова) и Дина Хуснутдинова.

По итогам жеребьёвки Захаровой достался четвёртый стартовый номер, Трусовой — 14-й, а Хуснутдиновой — 16-й.

Мемориал Дениса Тена с участием российских фигуристов стартует в четверг, 8 октября, в Алматы. Соревнования продлятся до субботы, 10 октября. Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.