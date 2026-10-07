Кагановская и Некрасов первыми выступят в ритм-танце на мемориале Дениса Тена

Состоялась жеребьёвка перед началом турнира категории «Челленджер» мемориала Дениса Тена по фигурному катанию для определения порядка выхода танцевальных пар на лёд в ритм-танце. В соревновании примут участие россияне Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Анна Щербакова/Егор Гончаров и Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный.

По итогам жеребьёвки Кагановской и Некрасову достался первый стартовый номер, Щербаковой и Гончарову – третий, а Хаврониной и Нарижному — 10-й.

Мемориал Дениса Тена с участием российских фигуристов стартует в четверг, 8 октября, в Алматы. Соревнования продлятся до субботы, 10 октября. Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.