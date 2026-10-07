Александра Трусова пошла на два четверных на первой тренировке на турнире в Казахстане

Российские фигуристки провели тренировку перед мемориалом Дениса Тена. Об этом сообщает ТАСС. Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) в прогоне произвольной программы исполнила четверной лутц со степ-аутом, двойной тулуп («бабочка»), тройной риттбергер, каскад тройной флип — тройной тулуп, секвенцию тройной лутц — ойлер — тройной сальхов — двойной аксель. Вне проката Трусова успешно исполняла четверные лутц и тулуп.

Мария Захарова в прогоне выполнила четверной тулуп, а Дина Хуснутдинова — тройной аксель — тройной тулуп. Со второго тройного акселя спортсменка упала.

Мемориал Дениса Тена с участием российских фигуристов стартует в четверг, 8 октября, в Алматы. Соревнования продлятся до субботы, 10 октября. Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.