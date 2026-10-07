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Софья Смагина выиграла юниорский этап Гран-при России в Москве

Софья Смагина выиграла юниорский этап Гран-при России в Москве
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Российская фигуристка Софья Смагина стала победительницей этапа Гран-при России среди юниоров в Москве. По сумме двух программ она получила от судей 216,03 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-26/27. Этап 2, Москва
Девушки. Произвольная программа
07 октября 2026, среда. 12:45 МСК
Окончено
1
Софья Смагина
Москва
216.03
2
Екатерина Корчажникова
Москва
214,49
3
Анна Докукина
Москва
208.44

Второй стала Екатерина Корчажникова с результатом 214,49. Тройку призёров замкнула Анна Докукина (208,44).

Фигурное катание. Гран-при России среди юниоров. Москва. Девушки. Итоговое положение:

  1. Софья Смагина — 216,03.
  2. Екатерина Корчажникова — 214,49.
  3. Анна Докукина — 208,44.
  4. София Сарновская — 204,47.
  5. Софья Федотова — 192,48.
  6. Диана Мильто — 191,02.
  7. Полина Бершадская — 190,42.
  8. Майя Сарафанова — 190,13.
  9. Кира Кузьмина — 182,23.
  10. Валерия Литвинчёва — 180,77.
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