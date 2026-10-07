Софья Смагина выиграла юниорский этап Гран-при России в Москве

Российская фигуристка Софья Смагина стала победительницей этапа Гран-при России среди юниоров в Москве. По сумме двух программ она получила от судей 216,03 балла.

Второй стала Екатерина Корчажникова с результатом 214,49. Тройку призёров замкнула Анна Докукина (208,44).

Фигурное катание. Гран-при России среди юниоров. Москва. Девушки. Итоговое положение:

Софья Смагина — 216,03. Екатерина Корчажникова — 214,49. Анна Докукина — 208,44. София Сарновская — 204,47. Софья Федотова — 192,48. Диана Мильто — 191,02. Полина Бершадская — 190,42. Майя Сарафанова — 190,13. Кира Кузьмина — 182,23. Валерия Литвинчёва — 180,77.