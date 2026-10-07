Софья Смагина выиграла юниорский этап Гран-при России в Москве
Российская фигуристка Софья Смагина стала победительницей этапа Гран-при России среди юниоров в Москве. По сумме двух программ она получила от судей 216,03 балла.
Второй стала Екатерина Корчажникова с результатом 214,49. Тройку призёров замкнула Анна Докукина (208,44).
Фигурное катание. Гран-при России среди юниоров. Москва. Девушки. Итоговое положение:
- Софья Смагина — 216,03.
- Екатерина Корчажникова — 214,49.
- Анна Докукина — 208,44.
- София Сарновская — 204,47.
- Софья Федотова — 192,48.
- Диана Мильто — 191,02.
- Полина Бершадская — 190,42.
- Майя Сарафанова — 190,13.
- Кира Кузьмина — 182,23.
- Валерия Литвинчёва — 180,77.