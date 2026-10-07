Семь российских фигуристов заявлены на турнир Budapest Trophy

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список российских фигуристов, которые примут участие в турнире в Будапеште (Budapest Trophy), который пройдёт с 15 по 18 октября. В основную заявку вошло семь спортсменов из России.

В мужском одиночном катании заявлен Григорий Фёдоров, в женском — Алина Горбачёва и Мария Захарова. В танцах на льду — Василиса Григорьева и Евгений Артющенко, Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин.

В качестве запасных указаны Николай Угожаев, Александра Игнатова (Трусова), Дина Хуснутдинова, Камилла Нелюбова, Аделия Петросян, Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Анна Щербакова/Егор Гончаров.