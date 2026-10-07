Петросян, Мишина и Галлямов стали первыми запасными на этапы Гран-при ISU

Трёхкратная чемпионка России, серебряный призёр турнира Trialeti Trophy — 2026 фигуристка Аделия Петросян, выступающая в одиночном катании, и спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов возглавили списки запасных на этапы Гран-при ISU. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее первым запасным для получения этапа серии Гран-при ISU в мужском одиночном катании стал двукратный чемпион России Евгений Семененко.

На турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми, Грузия, Петросян стала серебряным призёром, набрав 204,16 балла. Спортивная пара Мишина/Галлямов также заняли второе место, набрав 206,31 балла. Спортсмены получат приоритетное право заменить участников в случае их снятия с этапов Гран-при.