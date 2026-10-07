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Гуменник с двумя четверными откатал КП на тренировке перед мемориалом Дениса Тена

Гуменник с двумя четверными откатал КП на тренировке перед мемориалом Дениса Тена
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Чемпион России, участник Олимпийских игр в Милане фигурист Пётр Гуменник успешно откатал короткую программу на тренировке перед турниром «Мемориал Дениса Тена» в Алма-Ате. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» с места событий. В прокате он исполнил каскад из четверного флипа и тройного тулупа, четверной лутц и сольный тройной аксель.

Короткие программы мужчин на мемориале Дениса Тена пройдут в четверг, 8 октября. Начало выступлений запланировано на 18:00 мск. Помимо Гуменника, из россиян на турнире выступят Владислав Дикиджи и Глеб Лутфуллин.

Гуменник в начале сентября 2026 года принял участие в турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Японии, где занял шестое место.

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