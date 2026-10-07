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Дикиджи с двойным флипом откатал ПП на тренировке перед «челленджером» в Казахстане

Дикиджи с двойным флипом откатал ПП на тренировке перед «челленджером» в Казахстане
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Чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи откатал произвольную программу на тренировке перед турниром «мемориал Дениса Тена» в Алма-Ате. В прокате он исполнил четверные лутц и сальхов, сделал двойной флип, выполнил секвенцию из тройного акселя, ойлера, тройного сальхова и тройного акселя, заключительным прыжком он приземлил ещё один тройной аксель. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» с места событий.

Короткие программы мужчин на мемориале Дениса Тена пройдут в четверг, 8 октября. Начало выступлений запланировано на 18:00 мск. Помимо Дикиджи, из россиян на турнире выступят Пётр Гуменник и Глеб Лутфуллин.

Дикиджи в начале сентября выиграл турнир Kinoshita Group Cup в Японии, благодаря чему получил право участвовать в этапе Гран-при ISU в Китае.

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