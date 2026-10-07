Первый канал покажет в России турнир «мемориал Дениса Тена»

Первый канал станет официальным вещателем турнира «мемориал Дениса Тена» – 2026 по фигурному катанию в России. Об этом сообщил телеграм-канал «Фигурное катание на Первом».

Соревнования стартуют в четверг, 8 октября. Медали на нём будут разыграны в трёх видах – мужском и женском одиночном катании, а также танцах на льду. В соревновании примут участие российские фигуристы. Среди женщин выступят Александра Игнатова (Трусова), Дина Хуснутдинова, Мария Захарова. У мужчин на лёд выйдут Пётр Гуменник, Глеб Лутфуллин, Владислав Дикиджи. Из представителей России в танцах на льду в борьбу вступят Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Анна Щербакова/Егор Гончаров, Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный.