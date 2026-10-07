Марк Лукин выиграл юниорский этап Гран-при России в Москве

Российский фигурист Марк Лукин стал победителем этапа Гран-при России среди юниоров в Москве. По сумме двух программ он получил от судей 241,19 балла.

Вторым стал Алдар Самбуев, набравший 230,82 балла. Тройку лидеров замкнул Никита Малютин, его выступление судьи оценили в 224,15 балла.

Фигурное катание. Гран-при России среди юниоров. Москва. Юноши. Итоговое положение: