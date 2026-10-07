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Марк Лукин выиграл юниорский этап Гран-при России в Москве

Марк Лукин выиграл юниорский этап Гран-при России в Москве
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Российский фигурист Марк Лукин стал победителем этапа Гран-при России среди юниоров в Москве. По сумме двух программ он получил от судей 241,19 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-26/27. Этап 2, Москва
Юноши. Произвольная программа
07 октября 2026, среда. 15:45 МСК
Окончено
1
Марк Лукин
Москва
241.19
2
Алдар Самбуев
Москва
230.82
3
Никита Малютин
Москва
224.15

Вторым стал Алдар Самбуев, набравший 230,82 балла. Тройку лидеров замкнул Никита Малютин, его выступление судьи оценили в 224,15 балла.

Фигурное катание. Гран-при России среди юниоров. Москва. Юноши. Итоговое положение:

  1. Марк Лукин — 241,19.
  2. Алдар Самбуев — 230,82.
  3. Никита Малютин — 224,15.
  4. Николай Колесников — 220,48.
  5. Вячеслав Касьяненко — 219,55.
  6. Серафим Макеев — 219,42.
  7. Михаил Клепацкий — 214,84.
  8. Тимофей Бочков — 209,18.
  9. Роман Яковлев — 200,94.
  10. Валентин Сидоренко — 200,89.