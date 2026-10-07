Марк Лукин выиграл юниорский этап Гран-при России в Москве
Российский фигурист Марк Лукин стал победителем этапа Гран-при России среди юниоров в Москве. По сумме двух программ он получил от судей 241,19 балла.
Вторым стал Алдар Самбуев, набравший 230,82 балла. Тройку лидеров замкнул Никита Малютин, его выступление судьи оценили в 224,15 балла.
Фигурное катание. Гран-при России среди юниоров. Москва. Юноши. Итоговое положение:
- Марк Лукин — 241,19.
- Алдар Самбуев — 230,82.
- Никита Малютин — 224,15.
- Николай Колесников — 220,48.
- Вячеслав Касьяненко — 219,55.
- Серафим Макеев — 219,42.
- Михаил Клепацкий — 214,84.
- Тимофей Бочков — 209,18.
- Роман Яковлев — 200,94.
- Валентин Сидоренко — 200,89.