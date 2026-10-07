Второй этап Гран-при России среди юниоров, Москва: результаты соревнований на 7 октября

Сегодня, 7 октября, в Москве завершился второй этап Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Фигурное катание. Второй этап Гран-при России среди юниоров. Результаты соревнований на 7 октября:

Танцы на льду, итоговое положение

1. Анна Билибина и Дмитрий Кашаев (Москва) — 149,12.

2. Зоя Пестова и Сергей Лагутов (Москва) — 148,28.

3. Анна Соболева и Матвей Чураков (Пермский край) — 146,46.

Парное катание, итоговое положение

1. Таисия Гусева и Даниил Овчинников (Москва) – 198,93.

2. Полина Шешелева и Егор Карнаухов (Москва) – 195,08.

3. Анастасия Иванкевич и Георгий Павловский (Санкт-Петербург) – 154,22.

Девушки, итоговое положение

1. Софья Смагина (Москва) — 216,03.

2. Екатерина Корчажникова (Москва) — 214,49.

3. Анна Докукина (Москва) — 208,44.

Юноши, итоговое положение

1. Марк Лукин (Москва) — 241,19.

2. Алдар Самбуев (Москва) — 230,82.

3. Никита Малютин (Москва) — 224,15.