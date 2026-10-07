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«Народ, вы чего такие злые?» Галлямов — о критике после поста о «тренеришке»

«Народ, вы чего такие злые?» Галлямов — о критике после поста о «тренеришке»
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Чемпион мира и Европы, обладатель двух бронзовых медалей Олимпийских игр — 2022 российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, отреагировал на критику болельщиков после его публикации в телеграм-канале, в которой, предположительно, содержалась отсылка на слова хореографа Даниила Глейхенгауза. Фигурист в шутку заявил, что его реплика относилась к конфликту португальского футболиста Криштиану Роналду и тренера сборной Жорже Жезуша.

«Народ, а вы чего такие злые? Я ведь на стороне Роналду, а не за Жезуша», – написал Галлямов