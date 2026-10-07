Фигурист Морозов и хореограф Касумова стали родителями

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Владимир Морозов и хореограф Мария Касумова стали родителями. Пара поделилась фотографиями на своей странице в социальных сетях.

Фото: Страница Владимира Морозова в соцсетях

Фото: Страница Владимира Морозова в соцсетях

В июне пара сыграла свадьбу. На торжестве молодожёны устроили гендер-пати, где узнали пол ребёнка. Сообщалось, что пара ждала мальчика.

О беременности Мария Касумова рассказала Морозову в апреле во время шоу «Русский вызов». Ведущий мероприятия олимпийский чемпион Алексей Ягудин в прямом эфире передал фигуристу от возлюбленной детскую пинетку после выступления Морозова со своей партнёршей Евгенией Тарасовой.

Вместе с Тарасовой Морозов дважды становился серебряным призёром Олимпийских игр – в 2022 и в 2018 году.