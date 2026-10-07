15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Юниорский гран-при. Девушки. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
11:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александру Жулину было отказано в выдаче нейтрального статуса

Александру Жулину было отказано в выдаче нейтрального статуса
Комментарии

Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр, а ныне тренер по фигурному катанию Александр Жулин не смог получить нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU) для сопровождения подопечных на международных турнирах.

«После индивидуального рассмотрения вопроса о допуске ISU пришёл к выводу, что Александр Жулин не соответствует требованиям для участия в соревнованиях ISU и других международных соревнованиях в качестве персонала индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN). Это решение может быть обжаловано в соответствии с Конституцией и регламентами ISU.

ISU не будет давать дальнейших комментариев по индивидуальным делам, пока сохраняется право на апелляцию», – приводит слова пресс-службы ISU журналист Майя Багрянцева в своём телеграм-канале «Всем лутц!»

Также Багрянцева сообщила, что Жулин может обжаловать решение в CAS в течение 21 дня. На международной арене штаб тренера из россиян сейчас представляют Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, выступающие в танцах на льду.

Материалы по теме