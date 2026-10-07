Александру Жулину было отказано в выдаче нейтрального статуса

Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр, а ныне тренер по фигурному катанию Александр Жулин не смог получить нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU) для сопровождения подопечных на международных турнирах.

«После индивидуального рассмотрения вопроса о допуске ISU пришёл к выводу, что Александр Жулин не соответствует требованиям для участия в соревнованиях ISU и других международных соревнованиях в качестве персонала индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN). Это решение может быть обжаловано в соответствии с Конституцией и регламентами ISU.

ISU не будет давать дальнейших комментариев по индивидуальным делам, пока сохраняется право на апелляцию», – приводит слова пресс-службы ISU журналист Майя Багрянцева в своём телеграм-канале «Всем лутц!»

Также Багрянцева сообщила, что Жулин может обжаловать решение в CAS в течение 21 дня. На международной арене штаб тренера из россиян сейчас представляют Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, выступающие в танцах на льду.