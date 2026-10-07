15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Юниорский гран-при. Девушки. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
11:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Жулин обжалует решение ISU не выдавать ему нейтральный статус

Жулин обжалует решение ISU не выдавать ему нейтральный статус
Комментарии

Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр, а ныне тренер по фигурному катанию Александр Жулин намерен подать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу отказа Международного союза конькобежцев (ISU) в выдаче ему нейтрального статуса.

«В нейтральном статусе мне было отказано перед турниром в Братиславе. По этой причине я не смог находиться со своими фигуристами на соревнованиях, хотя прибыть мне туда не запретили. В настоящее время мы с адвокатами готовим иск в CAS», – приводит слова Жулина ТАСС.

Сейчас на международной арене штаб тренера из россиян представляют Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, которые выступают в танцах на льду.

Материалы по теме
Александру Жулину было отказано в выдаче нейтрального статуса