Жулин обжалует решение ISU не выдавать ему нейтральный статус

Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр, а ныне тренер по фигурному катанию Александр Жулин намерен подать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу отказа Международного союза конькобежцев (ISU) в выдаче ему нейтрального статуса.

«В нейтральном статусе мне было отказано перед турниром в Братиславе. По этой причине я не смог находиться со своими фигуристами на соревнованиях, хотя прибыть мне туда не запретили. В настоящее время мы с адвокатами готовим иск в CAS», – приводит слова Жулина ТАСС.

Сейчас на международной арене штаб тренера из россиян представляют Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, которые выступают в танцах на льду.