Марк Кондратюк поделился серией фото из Мексики

Чемпион Европы, победитель чемпионата России – 2022 фигурист Марк Кондратюк опубликовал на своей странице в социальной сети коллекцию фотографий, сделанных в Мексике. Фигурист посетил могилу Льва Троцкого, а также музей художницы Фриды Кало. 3 и 4 октября в Мехико прошли шоу фигуриста Донована Каррильо, в котором выступил Кондратюк, а также Камила Валиева.

Фото: Личный архив Марка Кондратюка

Фото: Личный архив Марка Кондратюка

Фото: Личный архив Марка Кондратюка

Ранее ISU присвоил нейтральный статус Кондратюку и Валиевой, однако в сентябре статус отозвали из-за несоответствия спортсменов требованиям для участия в соревнованиях. Каррильо позднее заявлял, что пригласил фигуристов в своё шоу с целью дать фигуристам возможность выступить перед зарубежной публикой.