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«Много чего нужно будет подправить». Петросян — о здоровье

«Много чего нужно будет подправить». Петросян — о здоровье
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Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян рассказала, что ей предстоит многое подправить в вопросе здоровья.

— Как обстоят дела с вашим здоровьем?
— Со здоровьем много чего нужно будет подправить. Но в целом можно двигаться дальше, — приводит слова Петросян «Матч ТВ».

В октябре 19‑летняя Петросян заняла второе место на турнире серии «Челленджер» в Батуми, Грузия, набрав 204,16 балла по сумме двух программ.

Также в активе фигуристки есть медали на этапах Гран-при ISU — золото в Словении в 2021 году и бронза в Словакии в том же году.

Ранее Петросян рассказала о сложностях, с которыми столкнулась после решения продолжить карьеру.

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