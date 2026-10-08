«Много чего нужно будет подправить». Петросян — о здоровье

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян рассказала, что ей предстоит многое подправить в вопросе здоровья.

— Как обстоят дела с вашим здоровьем?

— Со здоровьем много чего нужно будет подправить. Но в целом можно двигаться дальше, — приводит слова Петросян «Матч ТВ».

В октябре 19‑летняя Петросян заняла второе место на турнире серии «Челленджер» в Батуми, Грузия, набрав 204,16 балла по сумме двух программ.

Также в активе фигуристки есть медали на этапах Гран-при ISU — золото в Словении в 2021 году и бронза в Словакии в том же году.

Ранее Петросян рассказала о сложностях, с которыми столкнулась после решения продолжить карьеру.