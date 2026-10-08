Мемориал Дениса Тена — 2026, Алма-Ата: расписание «челленджера» 8 октября
Сегодня, 8 октября, в Алма-Ате стартовал турнир категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена. В рамках первого соревновательного дня спортсмены покажут короткие программы в мужском и женском одиночном катании, также ритм-танцы продемонстрируют юниоры. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием турнира на четверг.
Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алматы, Казахстан. Расписание на 8 октября:
- 8:45 — Юноши. Короткая программа;
- 10:55 — Девушки. Короткая программа;
- 15:05 — Женщины. Короткая программа;
- 18:00 — Мужчины. Короткая программа;
- 19:35 — Юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец.
Соревнования продлятся до субботы, 10 октября. Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.
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