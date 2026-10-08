15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мемориал Дениса Тена — 2026, Алма-Ата: расписание «челленджера» 8 октября

Мемориал Дениса Тена — 2026, Алма-Ата: расписание «челленджера» 8 октября
Комментарии

Сегодня, 8 октября, в Алма-Ате стартовал турнир категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена. В рамках первого соревновательного дня спортсмены покажут короткие программы в мужском и женском одиночном катании, также ритм-танцы продемонстрируют юниоры. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием турнира на четверг.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алматы, Казахстан. Расписание на 8 октября:

  • 8:45 — Юноши. Короткая программа;
  • 10:55 — Девушки. Короткая программа;
  • 15:05 — Женщины. Короткая программа;
  • 18:00 — Мужчины. Короткая программа;
  • 19:35 — Юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец.

Соревнования продлятся до субботы, 10 октября. Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.

Календарь мемориала Дениса Тена
Материалы по теме
Щедрый мемориал Тена: Дикиджи — с топ-6 баллами в мире, Трусовой не хватило 0,3 до рекорда
Щедрый мемориал Тена: Дикиджи — с топ-6 баллами в мире, Трусовой не хватило 0,3 до рекорда
Комментарии