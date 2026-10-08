Мемориал Дениса Тена — 2026, Алма-Ата: время выхода на лёд российских фигуристов 8 октября

Сегодня, 8 октября, в Алма-Ате стартовал турнир категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена. В рамках первого соревновательного дня спортсмены покажут короткие программы в мужском и женском одиночном катании, также ритм-танцы продемонстрируют юниоры. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с временем выхода на лёд россиян в четверг.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алматы, Казахстан. Время выхода на лёд россиян (мск):

Юноши. Короткая программа:

9:42 — Арсений Федотов;

9:53 — Александр Чмиль;

10:12 — Глеб Ковтун.

Девушки. Короткая программа:

11:01 — Алёна Принёва;

13:30 — Виктория Стрельцова;

13:41 — Алиса Заикина.

Женщины. Короткая программа:

15:29 — Мария Захарова;

16:57 — Александра Игнатова;

17:16 — Дина Хуснутдинова.

Мужчины. Короткая программа: