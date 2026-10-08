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Мемориал Дениса Тена — 2026, Алма-Ата: время выхода на лёд российских фигуристов 8 октября

Мемориал Дениса Тена — 2026, Алма-Ата: время выхода на лёд российских фигуристов 8 октября
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Сегодня, 8 октября, в Алма-Ате стартовал турнир категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена. В рамках первого соревновательного дня спортсмены покажут короткие программы в мужском и женском одиночном катании, также ритм-танцы продемонстрируют юниоры. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с временем выхода на лёд россиян в четверг.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алматы, Казахстан. Время выхода на лёд россиян (мск):

Юноши. Короткая программа:

Девушки. Короткая программа:

  • 11:01 — Алёна Принёва;
  • 13:30 — Виктория Стрельцова;
  • 13:41 — Алиса Заикина.

Женщины. Короткая программа:

  • 15:29 — Мария Захарова;
  • 16:57 — Александра Игнатова;
  • 17:16 — Дина Хуснутдинова.

Мужчины. Короткая программа:

  • 18:18 — Владислав Дикиджи;
  • 18:55 — Пётр Гуменник;
  • 19:01 — Глеб Лутфуллин.
Календарь мемориала Дениса Тена
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