Выступление Дикиджи с КП на мемориале Дениса Тена: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 8 октября, в Алма-Ате стартовал турнир категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена. В рамках соревновательного дня чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи представит короткую программу. Начало выступлений мужчин запланировано на 18:00 мск. Дикиджи выйдет на лёд в 18:18. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию соревнований. Также в прямом эфире турнир покажет Первый канал.

Помимо Дикиджи, из россиян на турнире выступят Пётр Гуменник и Глеб Лутфуллин.

Дикиджи в начале сентября выиграл турнир Kinoshita Group Cup в Японии, благодаря чему получил право участвовать в этапе Гран-при ISU в Китае.

Соревнования в Казахстане продлятся до субботы, 10 октября. Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.