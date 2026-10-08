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Выступление Петра Гуменника с короткой программой на Мемориале Дениса Тена — 2026 в Алматы: во сколько начало, где смотреть пря

Выступление Гуменника с КП на мемориале Дениса Тена: во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 8 октября, в Алма-Ате стартовал турнир категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена. В рамках соревновательного дня чемпион России, участник Олимпийских игр в Милане фигурист Пётр Гуменник представит короткую программу. Начало выступлений мужчин запланировано на 18:00 мск. Гуменник выйдет на лёд 18:55. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию соревнований. Также в прямом эфире турнир покажет Первый канал.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Мужчины. Короткая программа
08 октября 2026, четверг. 18:00 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Россия
107.31
2
Глеб Лутфуллин
Россия
95.79
3
Пётр Гуменник
Россия
80.63

Помимо Гуменника, из россиян на турнире выступят Владислав Дикиджи и Глеб Лутфуллин.

Гуменник в начале сентября 2026 года принял участие в турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Японии, где занял шестое место.

Соревнования в Казахстане продлятся до субботы, 10 октября. Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.

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