Выступление Гуменника с КП на мемориале Дениса Тена: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 8 октября, в Алма-Ате стартовал турнир категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена. В рамках соревновательного дня чемпион России, участник Олимпийских игр в Милане фигурист Пётр Гуменник представит короткую программу. Начало выступлений мужчин запланировано на 18:00 мск. Гуменник выйдет на лёд 18:55. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию соревнований. Также в прямом эфире турнир покажет Первый канал.

Помимо Гуменника, из россиян на турнире выступят Владислав Дикиджи и Глеб Лутфуллин.

Гуменник в начале сентября 2026 года принял участие в турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Японии, где занял шестое место.

Соревнования в Казахстане продлятся до субботы, 10 октября. Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.