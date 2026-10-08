Выступление Трусовой с КП на мемориале Дениса Тена: где смотреть, во сколько начало

Сегодня, 8 октября, в Алма-Ате стартовал турнир категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена. В рамках соревновательного дня серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) представит короткую программу. Начало выступлений женщин запланировано на 15:05 мск. Трусова выйдет на лёд в 16:57. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию соревнований. Также в прямом эфире турнир покажет Первый канал.

В начале сентября Трусова выступила на международном турнире Kinoshita Group Cup в Токио, Япония, где исполнила четверной лутц, а после «челленджера» заявила, что успела восстановить и четверной тулуп. Всё это после рождения сына.

Соревнования в Казахстане продлятся до субботы, 10 октября. Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.