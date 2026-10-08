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Мемориал Дениса Тена — 2026, Алма-Ата: онлайн-трансляция прокатов

Мемориал Дениса Тена — 2026, Алма-Ата: онлайн-трансляция прокатов
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Сегодня, 8 октября, в Алма-Ате стартовал турнир категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена. В рамках первого соревновательного дня спортсмены покажут короткие программы в мужском и женском одиночном катании, также ритм-танцы продемонстрируют юниоры.

Среди российских спортсменов на лёд выйдут Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник, Глеб Лутфуллин, Александра Трусова, Мария Захарова и Дина Хуснутдинова. Среди соперниц — представляющая Казахстан Софья Самоделкина, выступающая за Азербайджан Вероника Жилина, а также кореянка Ким Ю Чэ.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию соревнований. Также в прямом эфире турнир покажет Первый канал.

Соревнования продлятся до субботы, 10 октября. Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.

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