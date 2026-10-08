Фото: реакция Арсения Федотова на баллы в короткой программе на мемориале Дениса Тена

Сегодня, 8 октября, в Алма-Ате стартовал турнир категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена. Российский фигурист Арсений Федотов за своё выступление в короткой программе получил от судей 91,38 балла. Он исполнил тройной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп.

Реакция Арсения Федотова на оценки.

Фото: Трансляция Первого канала

Федотов заочно обошёл Льва Лазарева по оценкам за короткую программу на международных турнирах.

Соревнования продлятся до субботы, 10 октября. Кроме Федотова, участие в турнире принимают Александр Чмиль и Глеб Ковтун. Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.