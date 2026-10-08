Юниорский Гран-при ISU в Гданьске: расписание на 8 октября

Сегодня, 8 октября в Гданьске, Польша, стартует седьмой этап серии юниорского Гран-при ISU. В рамках соревновательного дня спортсмены выступят в трёх дисциплинах: женском и мужском одиночном катании, а также в парном катании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на четверг.

Фигурное катание. Седьмой этап юниорского Гран-при ISU в Гданьск. Расписание на 8 октября (время московское):

11:00 — Девушки. Короткая программа;

17:00 — Спортивные пары. Короткая программа;

19:45 — Юноши. Короткая программа.

Седьмой этап Гран-при ISU среди юниоров завершится 10 октября. Российские фигуристы участия на этапе в Гданьске не принимают.