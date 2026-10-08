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Александра Трусова: вкатываем два четверных, но, скорее всего, поеду с одним

Александра Трусова: вкатываем два четверных, но, скорее всего, поеду с одним
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, что планирует исполнить произвольную программу на мемориале Дениса Тена с одним четверным прыжком.

«То, что не получилось, в прокате не будет. Мы вкатываем два четверных [в программе], но, скорее всего, поеду с одним. Тулуп [четверной] прыгаю вопреки словам тренеров. Тулуп пока нестабильный, чтобы его в программе делать вторым. Отдельно его делаю нормально, а когда устаю немножко, то уже хуже получается. Лутц прыгаю с чемпионата России по прыжкам. Там его прыгнула. И больше не было такого дня, чтобы я его не могла сделать. Бывали, конечно, такие спорные моменты. А тулуп начала прыгать каждый день после турнира в Японии», — сказала Трусова в интервью Первому каналу.

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