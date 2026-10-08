Туктамышева и Коляда выступят в ледовом шоу по мотивам Аладдина

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева и серебряный призёр Олимпийских игр Михаил Коляда выступят в ледовом шоу «Аладдин и повелитель огня». Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского Государственного Ледового театра.

Помимо Коляды и Туктамышевой, которая исполнит роль Амины, на лёд выйдут чемпионка Европы Софья Самодурова, ледовые акробаты Григорий Забелло и Анатолий Сластин, танцоры на льду, чемпионы Санкт-Петербурга Алиса Абдуллина и Егор Петров, и другие фигуристы Ледового театра.

Композитором спектакля выступил Евгений Загот, тексты песен написал поэт Алексей Ивашенко, известный по мюзиклам «Норд-Ост», «Призрак оперы», «Обыкновенное чудо», «Принцесса цирка». Хореографом-постановщиком шоу стал Никита Михайлов.

Постановка будет идти с 29 декабря по 9 января в Ледовом дворце.