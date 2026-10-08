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Трусова — о борьбе за победу: не получится – не получится. Какая разница?

Трусова — о борьбе за победу: не получится – не получится. Какая разница?
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, как теперь воспринимает необходимость побеждать на турнирах.

«Я в целом такой человек – у меня или всё, или ничего. Как с контентом, так и в эмоциональном плане. Не люблю катать не максимум возможностей, все это знают. Соответственно, когда начинаешь вкатывать, и у тебя не получается, всегда эти «да ладно, не надо», «да что ты, и так нормально», «здесь тебе и не нужно» – вот я так не умею. Мне надо, чтобы у меня сразу всё получилось, я чётко катала, и вот тогда всё хорошо.

А в целом всегда сложнее кататься, когда знаешь, что тебе надо какое-то место занять. Это лично для меня, но не знаю, может, и всем. Когда ехала в Японию во