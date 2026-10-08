Мать Дениса Тена: с россиянами турнир стал живее

Мать бронзового призёра Олимпийских игр казахстанского фигуриста Дениса Тена Оксана Тен высказала мнение, что участие российских фигуристов в «челленджере» имени её сына повысило интерес к турниру.

«Интерес вырос, драйв на соревнованиях появился, очень много приехало болельщиков вместе со спортсменами из России. Безусловно, турнир стал живее, в количественном плане увеличилось и в качественном. Спорт предусматривает большую конкуренцию — это есть в нашем турнире. Рада, что всё большее количество спортсменов могут принимать участие», — приводит слова Тен ТАСС.

Турнир категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена стартовал сегодня, 8 октября. Соревнования продлятся до субботы, 10 октября. Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.