Стрельцова лидирует после короткой программы на мемориале Дениса Тена, Принёва — вторая
Российская фигуристка Виктория Стрельцова выиграла короткую программу на мемориале Дениса Тена в Казахстане. За своё выступление она получила от судей 78,38 балла.
Второй стала россиянка Алёна Принёва с результатом 73,82. Ещё одна россиянка Алиса Заикина заняла четвёртую строчку (69,33).
Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Девушки. Короткая программа:
- Виктория Стрельцова (Россия) — 78,38.
- Алёна Принёва (Россия) — 73,82.
- Хе Вон Чу (Южная Корея) — 69,65.
- Алиса Заикина (Россия) — 69,33.
- Варвара Стахович (Беларусь) — 69,18.
- Ярослава Князева (Беларусь) — 63, 90.
- Хё Вон Ли (Южная Корея) — 63,40.
- Злата Саприна (Кыргызстан) — 61,44.
- Мария Евтухина (Беларусь) — 59,61.
- София Безкоровайная (США) — 56,24.