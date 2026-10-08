Стрельцова лидирует после короткой программы на мемориале Дениса Тена, Принёва — вторая

Российская фигуристка Виктория Стрельцова выиграла короткую программу на мемориале Дениса Тена в Казахстане. За своё выступление она получила от судей 78,38 балла.

Второй стала россиянка Алёна Принёва с результатом 73,82. Ещё одна россиянка Алиса Заикина заняла четвёртую строчку (69,33).

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Девушки. Короткая программа:

Виктория Стрельцова (Россия) — 78,38. Алёна Принёва (Россия) — 73,82. Хе Вон Чу (Южная Корея) — 69,65. Алиса Заикина (Россия) — 69,33. Варвара Стахович (Беларусь) — 69,18. Ярослава Князева (Беларусь) — 63, 90. Хё Вон Ли (Южная Корея) — 63,40. Злата Саприна (Кыргызстан) — 61,44. Мария Евтухина (Беларусь) — 59,61. София Безкоровайная (США) — 56,24.