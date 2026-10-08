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Стрельцова лидирует после короткой программы на мемориале Дениса Тена, Принёва — вторая

Стрельцова лидирует после короткой программы на мемориале Дениса Тена, Принёва — вторая
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Российская фигуристка Виктория Стрельцова выиграла короткую программу на мемориале Дениса Тена в Казахстане. За своё выступление она получила от судей 78,38 балла.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Девушки. Короткая программа
08 октября 2026, четверг. 10:55 МСК
Окончено
1
Виктория Стрельцова
Россия
78.38
2
Алёна Принёва
Россия
73.82
3
Хе Вон Чу
Южная Корея
69.65

Второй стала россиянка Алёна Принёва с результатом 73,82. Ещё одна россиянка Алиса Заикина заняла четвёртую строчку (69,33).

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Девушки. Короткая программа:

  1. Виктория Стрельцова (Россия) — 78,38.
  2. Алёна Принёва (Россия) — 73,82.
  3. Хе Вон Чу (Южная Корея) — 69,65.
  4. Алиса Заикина (Россия) — 69,33.
  5. Варвара Стахович (Беларусь) — 69,18.
  6. Ярослава Князева (Беларусь) — 63, 90.
  7. Хё Вон Ли (Южная Корея) — 63,40.
  8. Злата Саприна (Кыргызстан) — 61,44.
  9. Мария Евтухина (Беларусь) — 59,61.
  10. София Безкоровайная (США) — 56,24.
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