«В Батуми бушевали не только волны». Гончаренко поделилась фотографиями из Грузии

Тренер трёхкратной чемпионки России, участницы Олимпийских игр — 2026 Аделии Петросян Инна Гончаренко на своих страницах в социальных сетях поделилась фотографиями из поездки в Батуми, Грузия, где Аделия участвовала в турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy и взяла серебро по итогам соревнований.

Фото: Соцсети Инны Гончаренко

Фото: Соцсети Инны Гончаренко

«Благодарю подписчиков за фото и видео! В Батуми бушевали не только волны, но и эмоции на льду», — подписала фото Гончаренко.

По сумме двух программ на «челленджере» в Батуми Петросян набрала 204,16 балла. Её обошла эстонская фигуристка Нина Петрыкина, чьё выступление судьи оценили в 205,94 балла. Тройку лидеров замкнула россиянка Анна Фролова – она набрала 203,21 балла.