Мария Захарова с двумя падениями исполнила короткую программу на турнире в Казахстане

Бронзовый призёр чемпионата России фигуристка Мария Захарова представила короткую программу на мемориале Дениса Тена, который проходит в Казахстане. Спортсменка исполнила двойной аксель с падением, тройной флип, каскад тройной лутц — тройной тулуп с падением. За своё выступление Захарова получила от судей 58,29 балла.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию соревнований. Среди россиянок на турнире также выступают Александра Трусова (Игнатова) и Дина Хуснутдинова.

Соревнования в Казахстане продлятся до субботы, 10 октября. Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.