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Мария Захарова с двумя падениями исполнила короткую программу на турнире в Казахстане

Мария Захарова с двумя падениями исполнила короткую программу на турнире в Казахстане
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Бронзовый призёр чемпионата России фигуристка Мария Захарова представила короткую программу на мемориале Дениса Тена, который проходит в Казахстане. Спортсменка исполнила двойной аксель с падением, тройной флип, каскад тройной лутц — тройной тулуп с падением. За своё выступление Захарова получила от судей 58,29 балла.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Женщины. Короткая программа
08 октября 2026, четверг. 15:05 МСК
Окончено
1
Александра Игнатова
Россия
77.39
2
Ким Ю Чэ
Южная Корея
75.99
3
Софья Самоделкина
Казахстан
69.45

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию соревнований. Среди россиянок на турнире также выступают Александра Трусова (Игнатова) и Дина Хуснутдинова.

Соревнования в Казахстане продлятся до субботы, 10 октября. Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.

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