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«Лёд был очень скользким для Марии». Медведева — о прокате Захаровой

«Лёд был очень скользким для Марии». Медведева — о прокате Захаровой
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 фигуристка Евгения Медведева оценила выступление россиянки Марии Захаровой в короткой программе на мемориале Дениса Тена. За своё выступление спортсменка получила 58,29 балла.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Женщины. Короткая программа
08 октября 2026, четверг. 15:05 МСК
Окончено
1
Александра Игнатова
Россия
77.39
2
Ким Ю Чэ
Южная Корея
75.99
3
Софья Самоделкина
Казахстан
69.45

«Давайте честно: мы не знаем всех вводных. Спортсмены такие люди, которые никогда не скажут, что есть проблемы со здоровьем, экипировкой.

В фигурном катании всегда много причин, по которым что-то может пойти не так. Не зря говорят, что лёд скользкий. Сегодня лёд был очень скользким для Марии Захаровой. Мы очень хотим видеть её чистое катание. Не все готовы брать такие яркие образы. Многие берут лирику, спокойные образы, более медленный темп. Для меня это большой зелёный флаг, когда спортсмены берут заводные образы. Желаем Маше чистой произвольной программы», — сказала Медведева в эфире Первого канала.

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