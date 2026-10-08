Ягудин — о Захаровой: первый международный старт, поэтому было волнение

Олимпийский чемпион 2002 года в одиночном катании Алексей Ягудин оценил выступление бронзового призёра чемпионата России Марии Захаровой с короткой программой на мемориале Дениса Тена, который проходит в Казахстане. Мария заработала от судей 58,29 балла.

«Да, очень тяжёлый прокат выдался. Маша, конечно, очень яркая спортсменка, владеющая элементами «ультра-си». Мы её видели и на этапах Гран-при, и на чемпионате России.

Но сегодня точно не день ни Маши Захаровой, ни её тренера Анны Царёвой. Такая вроде яркая композиция. И тут в переводе с иностранного в основе заложена фраза — «что происходит», «что случилось». И этот вопрос мы сегодня можем задать самой Марии.

Желаем ей собраться с мыслями. Дело не в том, что лёд скользкий, а в том, что это первый международный турнир, поэтому было волнение. Но, кстати, по-моему, мы видели плюс-минус такой же вариант в прошлом сезоне на финале Гран-при. В любом случае Машу мы знаем как спортсменку, которая может с