15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ягудин — о Захаровой: первый международный старт, поэтому было волнение

Ягудин — о Захаровой: первый международный старт, поэтому было волнение
Комментарии

Олимпийский чемпион 2002 года в одиночном катании Алексей Ягудин оценил выступление бронзового призёра чемпионата России Марии Захаровой с короткой программой на мемориале Дениса Тена, который проходит в Казахстане. Мария заработала от судей 58,29 балла.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Женщины. Короткая программа
08 октября 2026, четверг. 15:05 МСК
Окончено
1
Александра Игнатова
Россия
77.39
2
Ким Ю Чэ
Южная Корея
75.99
3
Софья Самоделкина
Казахстан
69.45

«Да, очень тяжёлый прокат выдался. Маша, конечно, очень яркая спортсменка, владеющая элементами «ультра-си». Мы её видели и на этапах Гран-при, и на чемпионате России.

Но сегодня точно не день ни Маши Захаровой, ни её тренера Анны Царёвой. Такая вроде яркая композиция. И тут в переводе с иностранного в основе заложена фраза — «что происходит», «что случилось». И этот вопрос мы сегодня можем задать самой Марии.

Желаем ей собраться с мыслями. Дело не в том, что лёд скользкий, а в том, что это первый международный турнир, поэтому было волнение. Но, кстати, по-моему, мы видели плюс-минус такой же вариант в прошлом сезоне на финале Гран-при. В любом случае Машу мы знаем как спортсменку, которая может с