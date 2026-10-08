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Лия Чо выиграла короткую программу на юниорском Гран-при ISU в Гданьске

Лия Чо выиграла короткую программу на юниорском Гран-при ISU в Гданьске
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Канадская фигуристка Лия Чо выиграла короткую программу на седьмом этапе Гран-при ISU среди юниоров, который проходит в Гданьске, Польша. За своё выступление она получила от судей 69,42 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 7, Гданьск, Польша
Девушки. Короткая программа
08 октября 2026, четверг. 11:00 МСК
Окончено
1
Лия Чо
Канада
69.42
2
Сумика Канадзава
Япония
69.24
3
Элизабет Дибберн
Швейцария
67.65

Второй стала представительница Японии Сумика Канадзава с результатом 69,24, а тройку лидеров замкнула Элизабет Дибберн из Швейцарии (67,65).

Фигурное катание. Гран-при ISU среди юниоров. Седьмой этап, Гданьск, Польша. Девушки. Короткая программа:

  1. Лия Чо (Канада) — 69,42 балла.
  2. Сумика Канадзава (Япония) — 69,24.
  3. Элизабет Дибберн (Швейцария) — 67,65.
  4. Софья Шифрина (Израиль) — 63,82.
  5. Диана-Александра Цизекке (Германия) — 61,33.
  6. Кира Барановская (Латвия) — 59,69.
  7. Ангел Делевакве (Нидерланды) — 58,56.
  8. На Ён Ко (Южная Корея) — 58,02.
  9. Элина Гойдина (Эстония) — 55,46.
  10. Венла Синисало (Финляндия) — 55,29.
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