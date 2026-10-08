Лия Чо выиграла короткую программу на юниорском Гран-при ISU в Гданьске
Канадская фигуристка Лия Чо выиграла короткую программу на седьмом этапе Гран-при ISU среди юниоров, который проходит в Гданьске, Польша. За своё выступление она получила от судей 69,42 балла.
Второй стала представительница Японии Сумика Канадзава с результатом 69,24, а тройку лидеров замкнула Элизабет Дибберн из Швейцарии (67,65).
Фигурное катание. Гран-при ISU среди юниоров. Седьмой этап, Гданьск, Польша. Девушки. Короткая программа:
- Лия Чо (Канада) — 69,42 балла.
- Сумика Канадзава (Япония) — 69,24.
- Элизабет Дибберн (Швейцария) — 67,65.
- Софья Шифрина (Израиль) — 63,82.
- Диана-Александра Цизекке (Германия) — 61,33.
- Кира Барановская (Латвия) — 59,69.
- Ангел Делевакве (Нидерланды) — 58,56.
- На Ён Ко (Южная Корея) — 58,02.
- Элина Гойдина (Эстония) — 55,46.
- Венла Синисало (Финляндия) — 55,29.
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