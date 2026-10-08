Лия Чо выиграла короткую программу на юниорском Гран-при ISU в Гданьске

Канадская фигуристка Лия Чо выиграла короткую программу на седьмом этапе Гран-при ISU среди юниоров, который проходит в Гданьске, Польша. За своё выступление она получила от судей 69,42 балла.

Второй стала представительница Японии Сумика Канадзава с результатом 69,24, а тройку лидеров замкнула Элизабет Дибберн из Швейцарии (67,65).

Фигурное катание. Гран-при ISU среди юниоров. Седьмой этап, Гданьск, Польша. Девушки. Короткая программа: